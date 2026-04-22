Al Grande Fratello Vip 2026 si accende lo scontro in casa a causa del triangolo che coinvolge Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras.

Alessandra Mussolini esprime il suo disappunto nei confronti di Renato: "I primi giorni mi piaceva, poi è diventato una cosa diversa. Io ero lì con Raul, c'era Marco, e ad un certo punto lui se n'è uscito: ma perché Lucia non dorme con te questa sera?". La concorrente sottolinea: "Ma deciderà lei con chi dormire o non dormire proprio? Non deve decidere Renato con chi deve dormire Lucia. A me non è piaciuto".

Renato replica accusando Alessandra: "Sta cercando di accoppiare tutti quanti noi da due mesi".