Al Grande Fratello Vip 2026 si accende lo scontro in casa a causa del triangolo che coinvolge Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras.
Alessandra Mussolini esprime il suo disappunto nei confronti di Renato: "I primi giorni mi piaceva, poi è diventato una cosa diversa. Io ero lì con Raul, c'era Marco, e ad un certo punto lui se n'è uscito: ma perché Lucia non dorme con te questa sera?". La concorrente sottolinea: "Ma deciderà lei con chi dormire o non dormire proprio? Non deve decidere Renato con chi deve dormire Lucia. A me non è piaciuto".
Renato replica accusando Alessandra: "Sta cercando di accoppiare tutti quanti noi da due mesi".
Raul, però, rifiuta di restare invischiato in questa situazione: "Io dentro questo triangolo non ci voglio stare. A Lucia ho detto dal primo giorno che non avremmo mai potuto collimare per dei miei pensieri. Io non c'entro niente con voi due. La leggerezza con cui voi affrontate le cose non mi appartiene".
Lucia commenta le parole di Renato: "È stata un'uscita infelice. Io non inviterei mai una mia amica a stare con una persona con la quale sono stata io. Per me è un gioco, con Renato mi diverto".