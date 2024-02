Nonostante alcuni accesi scontri nella Casa, Simona Tagli si sta facendo conoscere sempre di più dal suo ingresso al Grande Fratello.

Nella puntata del 22 febbraio del GF, Simona Tagli aveva raccontato ad Alfonso Signorini la lotta per la custodia della figlia e la decisione di fare voto di castità: "Ho fatto un voto di castità, pregavo tantissimo, la fede mi teneva in piedi".

Scopriamo chi è Georgia Ambrosoli, la figlia di Simona Tagli e del suo ex compagno Francesco Ambrosoli.

Georgia Ambrosoli, chi è la figlia di Simona Tagli

Georgia Ambrosoli è la figlia di Simona Tagli e Francesco Ambrosoli, ha 18 anni ed è nata il 23 giugno 2005 a Milano.

Sui suoi profili social, la ragazza racconta il suo amore per il mondo del cinema, della moda e della televisione. Studia recitazione e canto e lavora come speaker radiofonica.

Simona Tagli parla di sua figlia al Grande Fratello

"Io ho avuto una separazione turbolenta dal padre di mia figlia e sono stata vittima di un pregiudizio a livello giuridico per essere una donna di spettacolo".

Con queste parole, Simona Tagli aveva raccontato la sua difficile separazione dall'ex compagno Francesco Ambrosoli e il rischio di perdere la custodia di sua figlia.

"Un processo che è durato tre anni. Mi sono messa da parte e ho combattuto per un diritto di mia figlia. Ho fatto un voto di castità, pregavo tantissimo, la fede mi teneva in piedi. Se non mi fossi rivolta a qualcosa di superiore, non avrei tenuto la testa sulle spalle", aveva spiegato Simona Tagli ad Alfonso Signorini.

Quanti figli ha Simona Tagli?

Nel 1997, Simona Tagli ha sposato Fabio Anelli, ma la loro storia si è conclusa tre anni dopo, quando la showgirl ha incontrato Francesco Ambrosoli.

Dalla loro relazione, nel 2005, è nata Georgia, la figlia unica di Simona Tagli.

Simona Tagli ha avuto una storia anche con Antonio Zequila, durata circa 7 anni.

