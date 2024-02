Nella puntata di mercoledì 21 febbraio del Grande Fratello, Simona Tagli racconta la sua vita privata e la scelta di fare un voto di castità.

Nel confessionale del GF, Simona ripercorre gli amori del suo passato e spiega perché ha scelto di fare un voto di castità in un momento molto difficile della sua vita.

"Questo voto di castità come nasce? Un voto di carattere religioso o una scelta di vita", chiede Alfonso Signorini.

Simona Tagli spiega il suo voto di castità

Simona Tagli: "Ecco perché ho fatto voto di castità"

Simona Tagli racconta ad Alfonso Signorini: "Io ho avuto una separazione turbolenta dal padre di mia figlia e sono stata vittima di un pregiudizio a livello giuridico per essere una donna di spettacolo. Un processo che è durato tre anni. Mi sono messa da parte e ho combattuto per un diritto di mia figlia. Ho fatto un voto di castità, pregavo tantissimo, la fede mi teneva in piedi. Se non mi fossi rivolta a qualcosa di superiore, non avrei tenuto la testa sulle spalle"

Ora Simona sembra pronta a sciogliere il voto di castità e, riguardo la sua esperienza al GF, spiega di non aver trovato un uomo di suo interesse nella Casa: “Ho sublimato il concetto di amore. Io sono arrivata nella Casa e mi sono innamorata della Luzzi. Non ho trovato un uomo ma una donna. La amo tantissimo. No, devo dire che non ho trovato nessun uomo. Massimiliano è molto avvolgente”.

