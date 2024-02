Simona Tagli contro tutti nella Casa del Grande Fratello. Continuano gli scontri tra alcuni inquilini e Simona Tagli, una delle ultime concorrenti entrate nel reality che ha attirato su di sé diverse critiche.

Nella puntata del 19 febbraio del GF, Rosy Chin aveva fatto un’imitazione di Simona Tagli che, data la sua lunghezza, non era stata gradita dall’inquilina.

Simona Tagli contro Rosy Chin al Grande Fratello

Rosy Chin imita Simona Tagli

Un acceso faccia a faccia tra Simona Tagli e Rosy Chin ha reso impossibile un punto d'incontro tra le due. “Questo atteggiamento di nominarmi ancora prima di essere nominabile vuole sottolineare il quadretto. Un pensiero cristallizzato di Rosy e del gruppo. Si va indietro e non si va avanti. Lei andava avanti con il suo pensiero”, è la critica mossa da Simona Tagli.

“Siete pesanti. Ridete un po’, anche su voi stessi”, è il commento di Fiordaliso dallo studio.

Simona Tagli contro Alessio Falsone: "Devi stare muto"

Anche Alessio Falsone ha giudicato negativamente Simona Tagli in diverse occasioni e la tensione tra i due concorrenti è molto alta da diversi giorni.

“Non ho ben gradito che si sia parlato di mia figlia. Non puoi parlare di lei perché lei non è qui", attacca Simona. “A me dispiace umanamente per sua figlia. Non girare la frittata", replica Alessio.

Simona Tagli non accetta le parole di Alessio: "Tu non ti puoi permettere di dare di me un giudizio come madre. Solo il padre di mia figlia potrebbe. Tu devi stare muto perché mia figlia non è qui”

“Io non ho offeso la figlia. Io non ho stima di lei", conclude il ragazzo.

