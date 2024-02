Nell'ultima puntata di lunedì 19 febbraio del Grande Fratello, Simona Tagli ha avuto un'accesa discussione con Greta Rossetti.

Questa lite però è stata solo la prima di una lunga serie di contrasti tra Simona e alcuni inquilini. Non tutti sembrano apprezzare il carattere schietto e senza filtri della nuova concorrente del reality.

Simona Tagli sulle liti nella Casa: "Io guardo il presente"

Dopo i recenti scontri avvenuti tra Simona Tagli ed altri concorrenti, Massimiliano Varrese dà qualche consiglio all'inquilina.

"Sono venuto a chiederti quella cosa di Greta e tu me l'hai spiegata. Per mettere in ordine le cose", inizia Massimiliano riferendosi alla discussione tra Simona e Greta durante la diretta.

"Per me era già messa in ordine. Era una cosa chiusa e chiarita per me. Io sono una persona talmente vera che so esserlo sia fuori che dentro la trasmissione", replica Simona.

L'attore crede che Simona sia nella Casa da troppo poco tempo rispetto ad altri concorrenti: "Sei arrivata dopo cinque mesi, c'è uno storico enorme. Secondo me, con la tua esperienza sarebbe bello che tu facessi da collante".

"Sarebbe già finita la trasmissione con il collante. La mia posizione razionale è guardare una dinamica del presente. Io fotografo una situazione del presente", è la risposta ferma di Simona.

