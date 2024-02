Simona Tagli, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello

La Casa del Grande Fratello si arricchisce di due nuovi concorrenti: Alessio Falsone e Simona Tagli.

Nella puntata di lunedì 5 febbraio, Simona Tagli varca la porta rossa della Casa. Prima di entrare nel salotto del reality per conoscere tutti gli inquilini, Simona commenta i loro capelli e come vorrebbe cambiarli.

Chi è Simona Tagli: età, carriera, marito e figli

Simona Tagli è una showgirl e conduttrice televisiva nata a Milano il 22 febbraio 1964. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come modella ed è stata protagonista di molti programmi tv come Drive In, Domenica In e Piacere Raiuno.

Non è la prima volta che Simona Tagli partecipa a un reality. Nel 2006 è stata una concorrente nella quarta edizione de L'isola dei famosi, dovendosi però ritirare quasi subito per problemi di salute.

Nel 1997, Simona Tagli ha sposato Fabio Anelli, ma la loro storia si è conclusa tre anni dopo, quando la showgirl ha incontrato Francesco Ambrosoli. Dalla loro relazione, nel 2005, è nata la figlia Giorgia. Simona Tagli ha avuto una storia anche con Antonio Zequila, durata circa 7 anni.