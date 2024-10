Al Grande Fratello, il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra essere peggiorato dopo un'iniziale complicità tra i due nei primi giorni nella Casa.

Dopo il confronto con Javier e Lorenzo durante la puntata del 3 ottobre, Shaila Gatta decide di parlare con Lorenzo per chiarirgli i motivi della sua decisione.

Nel corso delle settimane, Lorenzo si è sempre più avvicinato ad Helena Prestes arrivando anche a baciarla per gioco. "Io ti ho semplicemente lasciato andare", dice l'ex velina aggiungendo "Penso che dei comportamenti di un uomo che fa così non mi piacerebbero. Tu ci hai mai provato? Io ti ho semplicemente visto buttato su un'altra persona".

Lorenzo non crede di essersi comportato in maniera scorretta con la ragazza: "Io non mi sento sbagliato nei tuoi confronti". Il ragazzo confessa di essersi sentito destabilizzato dall'apparente indecisione dell'ex velina tra lui e Javier Martinez.

"Io prima di prendere delle decisioni rifletto tanto" così Shaila risponde ai dubbi di Lorenzo sul suo comportamento.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE