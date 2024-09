Nella serata di martedì 24 settembre i concorrenti del Grande Fratello si sono scherzosamente sfidati a ricreare dei baci cinematografici in giardino, ma tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato è forse scattato qualcosa di più. Dopo essersi sempre più avvicinati in questi giorni tra abbracci consolatori e chiacchere sdraiati sul letto, Helena e Lorenzo hanno regalato ai coinquilini un appassionato primo bacio. La finzione del gioco ha infatti offerto l'occasione ai due di poter esprimere finalmente il loro amore?

Lorenzo Spolverato e la sua ex

Come ha dichiarato durante la puntata del Grande Fratello del 23 settembre, Lorenzo ha terminato da poco una relazione tossica in cui lui era molto geloso della sua ragazza. "Mi sento in colpa, sto ancora combattendo con questa cosa ed è per quello che ho paura ad avvicinarmi, perché ho paura di fare ancora del male a una donna" aveva dichiarato Lorenzo parlando della relazione con la sua ex. Ci si domanda se la grande intesa con Helena e il loro primo bacio potrebbe rappresentare un nuovo inizio per la vita sentimentale di Lorenzo.

