"Quando vediamo personaggi pubblici che fanno vite pazzesche, che sembrano supereroi, invece siamo tutti estremamente fragili". Durante la seconda puntata del Grande Fratello 2024, in onda giovedì 19 settembre su Canale 5, Shaila Gatti e Lorenzo Spolverato parlano delle sfide affrontate nel lasciare le proprie famiglie da giovani per inseguire i propri sogni. I due hanno avuto un momento di condivisione nella piscina durante i primi giorni di convivenza nella Casa.

In Mistery Room, l'ex velina racconta il suo difficile distacco dalla famiglia e della decisione di lasciare Secondigliano, il quartiere napoletano in cui è cresciuta: "Me ne sono andata presto perché il posto in cui vivevo non mi offriva quello per cui desideravo impegnarmi," ha detto Shaila, riflettendo sulla sua scelta di trasferirsi a Milano a soli 16 anni. "Non volevo far sapere ai miei genitori che stavo male. Ero minorenne, già è tanto che mi hanno mandata fuori".

Shaila Gatti al Grande Fratello

Lorenzo, in confessionale, ha mostrato empatia per la storia di Shaila, raccontando come anche lui abbia affrontato difficoltà simili: "Dai 18 ai 19 anni ho cominciato ad incontrare le responsabilità che ti fanno diventare un uomo, che ti fanno paura". Lorenzo ha iniziato a lavorare giovanissimo, prima come cameriere e poi come sommelier, e ha vissuto in un quartiere popolare di Milano. "Io l'ho capita subito, l'ho presa a cuore subito quando mi ha raccontato queste cose," ha aggiunto, mostrando la sua vicinanza a Shaila.

