Il feeling sempre più forte tra Alessio Falsone e Anita Olivieri fa discutere nella Casa del Grande Fratello.

Dal suo ingresso nella Casa, Alessio aveva stretto un forte legame d'amicizia con Perla Vatiero e qualcuno aveva pensato a un possibile interesse amoroso. Anche lo stesso Mirko Brunetti si era allontanato da Perla dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni della ragazza su Alessio.

Perla parla insieme a Letizia Petris e le racconta una discussione avuta con Alessio riguardo il loro rapporto: "Gli ho detto che il bene che ho nei suoi confronti rimane. Io non mi sento di dare tutto questo affetto, non siamo amici da dieci anni".

Perla Vatiero contro Alessio Falsone

Perla Vatiera si allontana da Alessio Falsone

"Anch'io ho preso delle distanze anche rispetto a un abbraccio per ragioni personali. Anche perché ho una persona fuori, perché delle cose qui dentro possono essere fraintese. Se posso dare un abbraccio in meno do un abbraccio in meno", dichiara Perla spiegando all'inquilina come si comporterà con Alessio nelle prossime settimane.

"Qui dentro stiamo coltivando anche delle amicizie. Però non scarichiamo la colpa su Perla"

Riguardo la storia tra Anita e Alessio, Perla commenta: "A me questa cosa non ha dato fastidio. Non mi interessa. Per me che lui hai perso la testa per una persona, è un sollievo. Mi stai levando un problema". "Certo, sei più tranquilla", aggiunge Letizia.

