Nella Casa del Grande Fratello è scattato il bacio tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Dopo la quarantaduesima puntata del reality, in onda giovedì 7 marzo, i due concorrenti hanno trascorso la notte in suite, dove a una cena a lume di candela sono seguite le coccole nella vasca idromassaggio. Qui è arrivato il bacio che sembra sancire l'inizio di una nuova storia tra i due, già particolarmente vicini durante gli ultimi giorni di convivenza.

I commenti di Anita e i consigli di Rosy

Il mattino seguente, Anita e Alessio hanno avuto modo di ricongiungersi agli altri concorrenti, riflettendo su quanto accaduto in suite. "Non voglio parlare di sentimenti ed emozioni perché sarebbe troppo", confessa Anita a Rosy Chin, senza però mettere da parte la chimica trovata con il ragazzo. La stessa Rosy, l'unica venuta a conoscenza del bacio, cerca di dare le giuste raccomandazioni a entrambi. "La vita ci dà ciò che noi non abbiamo avuto e ci mette davanti a delle prove che, se non riusciamo a reggere, è perché avevamo bisogno di compensare le lacune - commenta con Alessio - Ve la state vivendo, avete già analizzato e studiato alla perfezione tutto quanto. Mi sembra di vivere un film, ho visto tutto questo nascere sotto i miei occhi".

Olivieri e Alessio Falsone, il confronto a cena

Durante la cena nella suite, Anita Olivieri e Alessio Falsone avevano avuto modo di confrontarsi su numerose tematiche, con l'intenzione di conoscersi più a fondo. "Mi sono lasciato l'ultima volta un anno e mezzo fa - aveva raccontato il ragazzo - Vivo le relazioni come il centro del mio mondo. È proprio una scelta che faccio". "È assurdo dirlo a te se poi c'è del potenziale. Se sto in una relazione, io do il 110%, poi quando libera sono una pazza. È assurdo come carattere", gli aveva fatto eco Anita, evidenziando ancora una volta le tante somiglianze tra i loro caratteri.

Anita Olivieri su Alessio: "Mi ha preso la testa"

Durante la puntata del 7 marzo, Alfonso Signorini aveva cercato di capire cosa si nascondeva dietro la complicità di Anita e Alessio, che in confessionale non avevano nascosto le loro emozioni. "Anita è il mio alter ego, caratterialmente siamo veramente tanto tanto simili. Questa cosa un po' mi spaventa, ma dall'altra mi affascina", aveva raccontato Alessio. "Lui mi ha preso subito la testa ed è una cosa che non è mai capitata a nessuno dei due", aveva aggiunto Anita. Quest'ultima, durante la puntata del Grande Fratello, si era quindi soffermata sul rapporto con Edoardo, con cui è stata legata per dieci anni prima di un periodo di distacco alla vigilia dell'inizio del reality.

