Dopo l'ultimo confronto avuto nella puntata di giovedì 7 marzo del Grande Fratello, Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno la possibilità di trascorrere del tempo da soli lontani dagli altri inquilini della Casa.

Il GF ha organizzato per loro una romantica cena in Suite. Negli ultimi giorni, Alessio e Anita sembrano essere sempre più coinvolti l'uno per l'altro e, durante la cena, hanno l'occasione di raccontarsi.

Alessio Falsone spiega ad Anita come vive le relazioni amorose: "Mi sono lasciato l'ultima volta un anno e mezzo fa. Vivo le relazioni come il centro del mio mondo. È proprio una scelta che faccio"

"È assurdo dirlo a te se poi c'è del potenziale. Se sto in una relazione, io do il 110%, poi quando libera sono una pazza. È assurdo come carattere", risponde Anita che sottolinea le similitudini tra i loro caratteri, "Mi spaventa che a entrambi ci piace vivere e divertici allo stesso modo".

"Io do o alla mia compagna o a me. Sicuramente ci vorrà impegno. Ma io dico posso vedermi con una persona che non vuole fare le cose che voglio fare io? Se devo condividere il tempo della mia vita, io mi devo divertire e stare bene. Devo stare bene nel fare qualunque cosa", conclude Alessio.

Anita Olivieri parla di Alessio Falsone al GF

Anita Olivieri su Alessio: "Mi ha preso la testa"

Nella puntata di giovedì 7 marzo del GF, Alfonso Signorini aveva chiamato Anita Olivieri e Alessio Falsone in confessionale per parlare del loro rapporto. "Anita è il mio alter ego, caratterialmente siamo veramente tanto tanto simili. Questa cosa un po' mi spaventa, ma dall'altra mi affascina", aveva spiegato Alessio.

"Lui mi ha preso subito la testa ed è una cosa che non è mai capitata a nessuno dei due", aveva confessato Anita.

Nel corso della puntata, Anita aveva parlato anche del suo rapporto con Edoardo, con cui è stata legata per dieci anni prima di un periodo di distacco alla vigilia dell'inizio del reality.

