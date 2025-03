Durante la semifinale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 marzo, Lorenzo Spolverato ha salutato Shaila Gatta, che è stata eliminata dalla Casa durante l'ultimo televoto flash della serata.

Nel corso del reality, i due inquilini sono stati i protagonisti di un'intesa ma tormentata storia d'amore: i due si sono innamorati, poi separati e, solo negli ultimi giorni, si erano riavvicinati.

Al termine della diretta del GF, Lorenzo si domanda perché il pubblico abbia deciso di salvare Helena Prestes e non Shaila.

Lorenzo Spolverato, i commenti dopo l'eliminazione di Shaila: "Io non capisco"

L'inquilino commenta l'eliminazione di Shaila insieme a Mariavittoria Minghetti: "Io non capisco che cosa succede fuori. Si sono salvate Helena e Chiara mentre Shaila è uscita. Sono contento per Chiara perché è una mia grande amica, ma non capisco. Non credo che la relazione le possa aver messo i bastoni tra le ruote".

Considerando gli scontri degli ultimi giorni tra Zeudi, Chiara e Shaila, Mariavittoria prova a darsi una spiegazione: "Uno scontro tra titani finisce per forza con l'uscita di un grande personaggio. Sono le regole del gioco".

Lorenzo non comprende l'esito del televoto: "Chiara è una concorrente molto forte, ma non penso che i suoi tre mesi possono battere i sei mesi di Shaila. Io non ho mai visto Shaila incoerente e non capisco perché non può vincere la sincerità. Ho sempre pensato che lei potesse meritare la finale, più di Helena".

"Io, tra una settimana, la rivedo e finalmente posso costruire il noi, che è molto di più di questa bolla", dichiara Lorenzo confessando che gli sarebbe piaciuto concludere questo percorso insieme a Shaila, "A livello di gioco speravo tornasse lei in Casa. L'idea era quella di chiudere Casa con lei come l'ho aperta".

Shaila Gatta eliminata, la reazione di Lorenzo Spolverato

Dopo il verdetto finale dell'ultimo televoto flash, Chiara Cainelli ed Helena Prestes sono rientrate in Casa e Lorenzo Spolverato ha capito che l'ultima eliminata della quarantunesima puntata è Shaila Gatta.

Lorenzo Spolverato ha potuto salutare la sua fidanzata dal confessionale: "Non ci sto credendo non ho ancora metabolizzato. Non me l'aspettavo. Tu con Zeudi sei stata sincera e lo sei sempre stata qui dentro".

Lorenzo ha poi dedicato dolci parole a Shaila: "Sei stata straordinaria dal primo giorno e ti amo, non vedo l'ora di vederti. Sto qui per te".

