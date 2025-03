Le permanenza all'interno della Casa del Grande Fratello prosegue verso il gran finale e gli inquilini stanno sfruttando questi giorni per provare a risolvere alcune questioni. Di recente, Shaila Gatta e Chiara Cainelli avevano commentato negativamente il comportamento di Zeudi Di Palma, con il rischio di compromettere il rapporto instaurato nella Casa. Chiara si dice ferita dal modo in cui Zeudi l'aveva trattata e le due, insieme insieme a Shaila, tentano di chiarirsi senza però arrivare a un punto di incontro. L'ex Miss Italia confessa di sentirsi ferita per la poca considerazione, perciò decide di abbandonare la conversazione e si precipita all'interno della Casa.

Il confronto tra Chiara e Zeudi

Zeudi allora raggiunge Chiara per un faccia a faccia e le dichiara il bene che prova per lei: "Per me tu sei molto importante". Ma Chiara, ascoltando queste parole, controbatte: "Tu non mi hai fatta sentire importante. Per me l'amicizia è una cosa fondamentale. Io sono disponibile per tutti, ma non bisogna superare il limite. Capisco che hai avuto un momento di crisi, ma a me basta davvero poco per farmi sciogliere". La finalista del Grande Fratello ribadisce di aver provato più volte ad avvicinarsi, senza però riuscire a trovare il momento giusto per evitare che la conversazione venisse interrotta. Con la voce rotta dall'emozione, Zeudi ammette di aver avuto una reazione esagerata nei confronti di Chiara: "Sono qui da quattro mesi, io mi sono raccontata tanto e su tutto. Non ero in me e tendenzialmente non mi comporto così. Io non ho mai avuto un'amica, non so cosa significa l'amicizia. Ma le cose che mi ha detto Shaila mi hanno fatto molto male".

"A me dispiace, ma Shaila non ha la valenza che ho io nei tuoi confronti" risponde Chiara, che conclude la conversazione con delle parole molto forti per Zeudi: "Tu invece per me sei più di Shaila, ma hai insinuato che non fossi stata una brava amica".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE