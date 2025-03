Nella Casa del Grande Fratello, nonostante l'amicizia che le ha legate fino ad ora, Shaila Gatta e Chiara Cainelli commentano negativamente il comportamento di Zeudi Di Palma.

"L'ho rivalutata come persona, non mi piace e sto aspettando il momento giusto per dirglielo", dichiara Shaila Gatta, delusa dai recenti atteggiamenti di Zeudi dentro la Casa.

E prosegue: "Ho rivalutato tante cose di lei, i miei valori sono diversi".

Shaila Gatta critica Zeudi: "Non vuole un'amica, vuole un'alleata"

In giardino, Chiara Cainelli e Shaila Gatta si confrontano sul comportamento che ha avuto Zeudi nei confronti di Chiara, dopo l'acceso scontro tra la modella e Giglio.

Shaila spiega il suo punto di vista su Zeudi: "Se l'è presa con te perché non ha nessuno che la spalleggia. Lei è forte solo quando è spalleggiata". L'ex velina continua: "Non vuole un'amica, vuole un'alleata".

"Ad oggi penso che Zeudi sia molto più giocatrice, che tua amica", conclude Shaila: "Tu sei uno strumento per lei", riferendosi al rapporto tra le due concorrenti.

