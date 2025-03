Nella Casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma si scontra con Giglio. "Che sei una bambina te l'ho detto in faccia. Potevi essere un po' più matura", afferma Giglio riferendosi a un allontanamento di Zeudi dovuto alla presenza di Lorenzo Spolverato.

"Tu sei sempre quello più maturo che può dare le lezioni di vita. Io non sono falsa", replica Zeudi. Giglio continua a criticare il comportamento tenuto da Zeudi: "Hai escluso una persona in un gioco dentro un gioco. Potevi essere più matura. Sei in finale, dai l'esempio alle persone che ti guardano".

Nonostante l'amicizia che le lega, anche Shaila Gatta e Chiara Cainelli commentano negativamente il comportamento di Zeudi Di Palma. "Nessuno deve associare il mio nome ad altri concorrenti. Io so perché non parlo con Lorenzo. Posso capire che lei è dispiaciuta per il comportamento di Lorenzo. Io posso capire che non vuoi parlargli, ma allora non avvicinarti al biliardino", spiega Shaila.

"Se io sono un'amica, devo dirtele le cose. Adesso lei se l'è presa con me. Io do l'anima alle amiche e mi metto in mezzo", aggiunge Chiara dopo aver provato a parlare con Zeudi.

Lorenzo Spolverato critica Zeudi: "Mi sono sentito escluso"

Nel giardino del GF, Lorenzo Spolverato esprime le sue critiche verso Zeudi: "Perché mi escludi? Non ci sarà un confronto perché non mi interessa averlo. Perché tutta questa rabbia con me?".

Anche Giglio sostiene Lorenzo: "Le parole di Lorenzo su Zeudi sono uscite perché lei aveva parlato male di lui".

