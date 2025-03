Nel corso della puntata di lunedì 24 marzo del Grande Fratello, Alfonso Signorini chiede a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dei chiarimenti sul loro rapporto.

I due inquilini si sono riavvicinati dopo diversi giorni di lontananza e silenzio. Nel giardino della Casa, Shaila e Lorenzo si sono dichiarati il loro amore e scambiati un lungo bacio.

Shaila Gatta racconta come è riuscita a recuperare il suo rapporto con Lorenzo: “È tornata la lucidità dopo la rabbia. Ho detto dove è finito tutto quello che abbiamo costruito. Me ne sono pentita subita di quello che ho detto. Sono tornata lucida”.

Lorenzo Spolverato spiega i forti sentimenti che lo legano ancora oggi a Shaila: “Le sue parole mi toccano. Successivamente, mi ha dimostrato tanto amore. Quell’amore va a sostituire tutta la rabbia, nata per assenza di dialogo. Non so perché in quel momento è finito il nostro rapporto. Mi sono pentito tanto anch’io di aver detto delle cose”.

L'opinionista Beatrice Luzzi commenta la storia d'amore tra Lorenzo e Shaila: “Il loro è un rapporto estremo nella forma e nei contenuti. Mi convincono”.

In studio, Stefania Orlando consiglia a Shaila di allontanarsi da Lorenzo dopo la fine del reality: “Sono un po’ troppo cinematografici e teatrali. Zero romanticismo. Staccati da questo rapporto che non è sano per nessuno dei due”.

