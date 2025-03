Nel giardino della casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si ritrovano faccia a faccia dopo giorni di silenzio e lontananza.

La ballerina, che nei giorni scorsi si è mostrata triste per la separazione, ha rotto il silenzio tra i due: "Mi dispiace Lorenzo per tutto quello che ci siamo combinati. Vorrei sapessi che sei una parte importante di questo mio percorso e che rifarei tutto con te. Grazie a te sono una donna migliore. Amo la tua persona e la mia rabbia è proprio nell'accettare che adesso non c'è un punto di incontro per una relazione".

Durante la loro avventura nella Casa del GF, i due hanno affrontato diversi momenti di tensione nella loro relazione, ma Shaila non rinnega quello che ha fatto per Lorenzo: "Siamo andati contro tutti insieme. Sono andata contro la mia famiglia per te e lo rifarei".

Le lacrime di Lorenzo Spolverato per Shaila

Lorenzo ascolta le parole di Shaila e non riesce a trattenere le lacrime. L'inquilino si lascia travolgere dalle emozioni e abbraccia l'inquilina. Mentre lei gli sussurra il suo amore, l'ex velina resta sorpresa quando lui, senza esitare, la bacia.

La passione tra i due sembra essersi riaccesa. Mentre ballano sulle note di Perfect di Ed Sheeran, Lorenzo fa una dichiarazione d'amore a Shaila: "Sei la persona più preziosa di questo percorso. Da te ho imparato la leggerezza e la necessità di chiedere aiuto. Noi ci siamo incontrati per crescere insieme. Non ho mai amato nessuno come te, Shaila. Mi dispiace di aver messo in discussione il nostro amore e ho difficoltà ad accettare che tutto questo sia finito".

"Ho detto tante cose che non penso. Noi siamo una squadra e non possiamo permettere che gli altri rompano qualcosa che solo noi possiamo tenere unito", dichiara la velina.

Prendendo tra le sue mani il volto di Lorenzo, Shaila confessa: "Sei stato il mio sbaglio più grande, ma anche il mio sbaglio più bello. Sbaglierei altre mille volte se ogni errore mi portasse a conoscerti".

