La storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata all'interno della casa del Grande Fratello, è ormai conclusa. Ma la gieffina, sopraffatta dalle emozioni, rivive il dolore della fine della storia e si lascia andare a un momento di tristezza.

Infatti, davanti a Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, Shaila confessa che questa situazione per lei è molto difficile e si lascia andare alle lacrime: "Sto incassando tantissimo e metabolizzare tutte queste cose insieme è tanto difficile. Sono molto forte, reagisco, però allo stesso tempo non è facile fingere. Non riesco a metabolizzare la delusione".

La ballerina ha confessato alle amiche i sentimenti che prova guardando Lorenzo: "La delusione più grande? Che quando lo guardo mi faccio delle domande e mi chi chiedo: com'è possibile che una persona quando è con me è in un modo e poi non capisco più chi ho di fronte? Mi sento sconvolta".

"Dico come si può cambiare da un momento all'altro in questo modo. Mi sento tradita, non mi sento importante". Shaila crede di essere responsabile per ciò che sente e che Lorenzo sia solo un riflesso: "Se lo guardo mi ricordo il ragazzo della torta, della festa della donna. E penso che lui è stato cosi tanto carino, ma si è sforzato a farlo? E perché il giorno dopo si è comportato nel modo opposto?".

Avere accanto Lorenzo tutto il giorno è sicuramente una sofferenza per Shaila, che ammette davanti a Zeudi e Chiara che l'ex fidanzato le manca: "Io piango per me, è ovvio che avere accanto una persona che vedi... ti manca ricevere un abbraccio. È difficile, ma passerà. Mi manca stare con lui. Mi manca lui. Non può essere stata tutta un'idea. Però sono molto delusa".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE