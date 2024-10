Al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato non accetta alcune parole usate da Shaila Gatta per definirlo

I rapporti tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier Martinez sembrano in continuo mutamento nella Casa del Grande Fratello.

Dopo i chiarimenti di Shaila sul suo rapporto con Lorenzo e lo sfogo in diretta di Helena durante la puntata del 7 ottobre, l'ex velina si è avvicinata al ragazzo nel giardino della Casa per un faccia a faccia dopo le ultime discussioni.

"Non cerchi un confronto. Ti sento strano, non sei tu, ti conosco", dichiara Shaila. Lorenzo crede che Shaila stia continuando a farsi delle idee sbagliate su di lui: "Pensi delle brutte cose su di me, tipo ciò che non sono". Colpita da questa accusa Shaila prova a non chiudere del tutto i rapporti "Ti voglio bene e vorrei provare a ricredermi su alcune cose".

Nonostante il tentativo di Shaila di riappacificarsi, Lorenzo continua a percepire ostilità nei suoi confronti: "Tu provi un forte fastidio nei miei confronti. Io non penso di essere sbagliato"

Come aveva già detto a Shaila, Lorenzo non crede di essersi comportato male con l'ex velina e ritiene di essere stato chiaro con lei fin dall'inizio: "Ho sempre detto la verità. Ho sempre detto che Shaila mi piace".

