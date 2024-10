Grande Fratello, la puntata del 7 ottobre in streaming

La quinta puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 7 ottobre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 7 ottobre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la quinta puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

La serata è iniziata all'insegna dei turbamenti d'amore: Shaila Gatta ha deciso di allontanarsi da Lorenzo Spolverato dopo che quest'ultimo si è sempre più avvicinato ad Helena Prestes.

La modella brasiliana è intervenuta nella discussione arrivando ad accusare Lorenzo di essere un bugiardo che ha ingannato sia lei che Shaila.

Enzo Paolo Turchi ha ricevuto una nuova sorpresa e questa volta la moglie Carmen Russo è entrata nella Casa per convincere il marito a restare. Nonostante il sostegno della moglie, il coreografo ha confessato ad Alfonso Signorini che avverte i segni di una crisi di coppia.

I più votati del pubblico sono Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti, che guadagnano quindi l'immunità e mandano al televoto Yulia.

A fine puntata, i concorrenti che finiscono in nomination sono: Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi, ai quali si aggiunge Yulia Bruschi, la meno votata dal pubblico. Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato nel corso della prossima puntata di lunedì 14 ottobre.

