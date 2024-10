Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 7 ottobre si continua a parlare del "quadrilatero amoroso", ovvero il legame che si è creato tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier Martinez. In particolare, in diretta l'attenzione si concentra sul rapporto tra Shaila e Lorenzo, rapporto che sembra essere peggiorato dopo un'iniziale complicità tra i due nei primi giorni nella Casa.

In diretta Shaila ha spiegato - sia confrontandosi con Javier che con lo stesso Lorenzo - la sua posizione sulla questione: "C'è una parte di lui che mi attira. Lorenzo non mi piace come uomo, perché non mi piace come carattere. Tutto questo misunderstanding. L'ultima cosa che io vorrei è prendere in giro qualcuno. Io so benissimo cosa voglio, per quello non ho scelto Lorenzo".

Dopo una domanda postale da Beatrice Luzzi, l'ex velina racconta anche il suo punto di vista sul legame tra Lorenzo ed Helena: "Lorenzo per me aveva tutta la libertà di fare quello che voleva, mi arrabbio nel momento in cui viene da me e mi dice che sta male, che sta soffrendo". E poi aggiunge: "Lui esteticamente mi piace, ma non come carattere. Non so se è una cosa che può sfociare in amore o in qualcos'altro di bello."

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE