Helena Prestes, lite in diretta con Lorenzo Spolverato: "Sei un bugiardo"

Durante la puntata del Grande Fratello la tensione alta tra Lorenzo ed Helena sfocia in una lite in diretta

Nella puntata del 7 ottobre del Grande Fratello scoppia una lite in diretta tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Il rapporto tra i due era già teso dai giorni scorsi e si è riacceso dopo le parole dette da Lorenzo a Shaila Gatta in puntata, parole che fanno capire quanto il modello sia attratto dall'ex velina.

Quando i protagonisti di questo triangolo si confrontano, chiamati da Alfonso Signorini, Helena dice a Lorenzo: "Non ti voglio proprio vedere. Per me è finita, io pensavo che lui era sincero con me. Da oggi in poi non c'è più niente".

"La mia sofferenza è uscita perché il tuo dubbio mi fa ricordare atteggiamenti anche recenti che non voglio - spiega Helena rivolgendosi a Lorenzo - Io mi sono data tutta, ma adesso è finita".

"Sei un bugiardo, hai giocato con me e con lei - aggiunge coinvolgendo Shaila - Se io ho sofferto con te è perché mi hai fatto ricordare la sofferenza".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE