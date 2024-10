Enzo Paolo Turchi su Carmen Russo: "Penso sia stufa di me"

Durante la puntata di lunedì 7 ottobre del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi affronta diverse questioni molto personali. Una su tutte il suo passato e la sua infanzia difficile. Il coreografo e ballerino racconta della morte delle sue due sorelle, uccise da un carrarmato, quando avevano una 11 anni e una pochi mesi. "Mia madre per questa disgrazia aveva perso un po' la testa, mio padre è andato via, sparito. Da una disgrazia grossa è difficile poi restare normali, io e mia sorella siamo nati per caso, per dimenticare questa disgrazia. All'inizio mia madre ci schifava perché non potevamo essere loro. Io mi sono sentito non solo, ma perso".

Poco dopo questi ricordi del passato, Enzo Paolo riceve una visita a sorpresa, quella della moglie Carmen Russo, arrivata nella Casa per convincere il marito a non abbandonare il programma. Chiamato in confessionale da Alfonso Signorini, Enzo Paolo confida: "Prima di partire, ho avuto il sentore che Carmen fosse un po' stufa, non del nostro rapporto, ma di come agivo io. Perché chiaramente subentrano tante cose diverse. Si cresce, non ballo più, insegno solamente... L'ho sentita fredda e distaccata. Io adesso vado via dal Grande Fratello, se a lei non le sta bene un uomo così, io me ne vado da casa. Forse è il troppo tempo insieme, è un mio sentore". Quando Alfonso Signorini chiede a Enzo Paolo se pensa che Carmen lo tradisca, il coreografo risponde: "Non credo, lo escludo perché non è il tipo, o almeno spero".

Dopo aver riflettuto, Enzo Paolo comunica ad Alfonso Signorini la sua decisione di restare nella Casa. Con lui ci sarà anche Carmen che si fermerà un paio di giorni.

