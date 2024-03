Nella Casa del "Grande Fratello" è scattato l'atteso bacio tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. A rivelarlo è la stessa concorrente del reality, che fa intendere ad Alessio Falsone di aver ceduto alle avance del ragazzo. "Ci ho messo un po', ho i miei tempi, però ce l'ho fatta", ammette Greta, che già da diverse settimane è entrata particolarmente in sintonia con Sergio. Una notizia accolta con grande entusiasmo da parte di Alessio, che dopo aver abbracciato entrambi, riporta quanto scoperto anche ad Anita. "Non perdo assolutamente la speranza di potercela fare, è una condivisione che va a crescere giorno dopo giorno - aveva spiegato Sergio D'Ottavi ad Alfonso Signorini durante la quarantatreesima puntata del Grande Fratello - Io sono così, mi piace conoscere in profondità le persone. Greta ha le sue fragilità e le sue insicurezze che sta cercando di colmare, quindi come posso venirle meno".

I baci nella Casa del Grande Fratello

Quello tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti non è il primo bacio di questa edizione. I primi ad aprire il capitolo amoroso nella Casa sono stati Paolo Masella e Letizia Petris, ancora oggi legati da un sentimento che continua a crescere. "Sono stata fortunata ad avere conosciuto un uomo come te perché mi hai fatto sentire molto viva e molto donna", aveva dichiarato Letizia durante la ventunesima puntata del Grande Fratello, in onda lo scorso 20 novembre. Quindi il focus si era spostato sulla turbolenta relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che senza nascondere l'amore che ancora li lega si sono promessi di rivedere il loro rapporto al termine del reality. Infine il bacio è arrivato anche tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, protagonisti di una romantica sorpresa organizzata da Alfonso Signorini nella suite della Casa al termine della puntata di giovedì 7 marzo.

