Al termine di una puntata ricca di sorprese, confronti e colpi di scena, per i concorrenti del Grande Fratello è tempo di passare alle nomination e scoprire chi dovrà misurarsi al televoto. Ecco chi è finito a rischio eliminazione durante la ventesima puntata del reality, in onda lunedì 30 dicembre in prima serata su Canale 5.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 30 dicembre?

Dopo l'improvviso abbandono di Pamela Petrarolo, che lascia solo Ilaria Galassi a rappresentare le Non è la Rai, e l'eliminazione delle Monsè, i primi a ottenere l'immunità come preferiti della Casa sono Alfonso D'Apice e Javier Martinez. Mentre le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici premiano invece Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi. Alfonso Signorini lancia quindi una nuova modalità di nomination, con i veterani chiamati alle nomination palesi e gli ultimi sette entrati impegnati con i piramidali.

Tra i veterani a ottenere più voti sono Shaila Gatta ed Helena Prestes, con quest'ultima protagonista di un acceso confronto con Lorenzo Spolverato prima e poi con Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti. Tra gli ultimi concorrenti entrati nella Casa, vengono nominati Stefania Orlando e Bernardo Cherubini. Chi salvare dunque tra Bernardo, Helena, Stefania e Shaila? Il televoto è aperto: i due preferiti guadagneranno l'immunità, ma dovranno anche compiere una scelta non facile.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE