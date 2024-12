Grande Fratello, chi è l'eliminato del 30 dicembre

La ventesima puntata del Grande Fratello vede una nuova eliminazione. Durante la puntata in onda lunedì 30 dicembre in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ha svelato il verdetto del televoto che vedeva in nomination Bernardo, Emanuele, le Monsè e Zeudi, invitando il meno votato a lasciare definitivamente la Casa più spiata d'Italia.

Chi è stato eliminato il 30 dicembre dal Grande Fratello?

Il primo concorrente salvato è Bernardo Cherubini, seguito subito dopo da Emanuele Fiori. Nel testa a testa finale con Zeudi Di Palma, ad avere la peggio sono le Monsé, costrette ad abbandonare il gioco in maniera definitiva. "Mi spiace non aver potuto raccontare bene il rapporto che ho con mamma, una cosa a cui ci tenevo tanto", aveva commentato Perla Maria prima di scoprire l'esito del televoto. Proprio le Monsè, all'inizio della puntata, erano state protagoniste di un duro confronto con le Non è la Rai, irritate da alcuni atteggiamenti degli ultimi giorni.

