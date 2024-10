Grande Fratello, il meglio della puntata del 7 ottobre

Nella puntata del Grande Fratello 2024 in onda lunedì 7 ottobre in prima serata su Canale 5, Shaila Gatta mette in chiaro la sua posizione su Lorenzo Spolverato.

Dopo il confronto con Shaila, Lorenzo Spolverato si scontra con Helena Prestes.

Carmen Russo entra nella casa per convincere Enzo Paolo Turchi a restare. Enzo Paolo decide di restare nella Casa e, per un paio di giorni, con lui ci sarà anche Carmen.

In nomination vanno Amanda, Clayton, Helena, Michael, Tommaso e Yulia

Rivediamo i momenti salienti della puntata del 7 ottobre nel video qui sopra.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE