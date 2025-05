Cristina Plevani e l'amore: "Sono single"

Cristina Plevani parla a Verissimo dell'amore oggi e afferma di essere single: "Sto bene da sola". Per quanto riguarda l'amore in generale: "In questi anni ho avuto qualche storia, ma nessun vero fidanzato. Ho preso tante batoste. Spesso succede che mi prende il sentimento, ma all'altra persona no".

Cristina Plevani rivela però di aver avuto una breve convivenza con un uomo e di essere, oggi, molto legata alla sua ex moglie Roberta e a sua figlia Caterina. Guardando a Verissimo un videomessaggio di Roberta e Caterina, la naufraga dell'Isola dei Famosi spiega: "Ho convissuto tre mesi con il papà di Caterina. Lei mi ha adorato subito. Oggi sono molto legata a lei e a sua mamma, che è una vicina di casa. È una storia pessima, ma mi ha regalato loro due".

Per quanto riguarda invece l'amore, in futuro esclude altre convivenze: "Potrei anche essere aperta all'amore, ma ognuno a casa sua. La convivenza no".