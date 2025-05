Tradimento 2, il riassunto della settimana dal 28 aprile al 4 maggio

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 28 aprile al 4 maggio su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento 2, in onda da lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio su Canale 5, Selin rivela a Tolga di essere incinta.

Oylum scopre che Mualla ha deciso di cambiare il nome del bambino in Berhan, quindi minaccia di ucciderla se non le ridarà Can.

Tolga scopre che Oylum ha sacrificato il loro amore perché minacciata da Behram.

Guzide è alla ricerca dei bambini nati lo stesso giorno di Oylum e scopre che Yesim è tornata a casa da Tarik.

Selin vuole che Oylum si dimentichi di Tolga, il quale ha un duro scontro con Kahraman.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 28 aprile al 4 maggio. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì alle 21.20, il sabato e la domenica alle 14:45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE