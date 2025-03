Manca poco alla finale del Grande Fratello e l'emozione inizia a farsi sentire, accompagnata da un velo di nostalgia. Quest'ultima settimana è stata particolarmente intensa per gli inquilini, che ne hanno approfittato per tirare le somme del loro percorso e, soprattutto, confrontarsi.

Helena Prestes, in particolare, ha cercato di fare chiarezza su alcuni rapporti all'interno della Casa, specialmente con la sua ex amica Zeudi Di Palma. La modella brasiliana si lascia travolgere dalle emozioni e soprattutto dalla nostalgia per chi è fuori, infatti, sente sempre più la mancanza di Javier Martinez. Nel giardino della Casa, sopraffatta dai sentimenti, vive un momento di sconforto e, di fronte a Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, non riesce a trattenere le lacrime.

Helena e la nostalgia di Javier

Dopo sei mesi passati all'interno della Casa, Helena, ormai vicina al traguardo, crolla. A interferire sulla sua tranquillità è la tensione con Zeudi, ma in particolare la mancanza di Javier, ma Jessica cerca di rassicurarla: "Lo vedrai tra pochi giorni".

Nonostante le parole di conforto delle sue amiche, la modella brasiliana non riesce a calmarsi. Mariavittoria si avvicina per abbracciarla e consolarla, ma lei confessa di avere troppe cose per la testa e di non sentirsi pronta a parlare delle emozioni che sta provando.

La tensione tra Helena Prestes e Chiara Cainelli

Il clima all'interno della casa è sempre più teso ed Helena Prestes ha avuto un battibecco anche con Chiara Cainelli. Le due inquiline, sedute attorno al tavolo hanno discusso in merito alla finale del Grande Fratello.

Chiara ha rivolto una domanda a Helena: "Vorresti sfidare di più Jessica o Zeudi?", la modella brasiliana ha deciso di rispondere: "It's not of your business". "Non è affare tuo", ha tradotto in italiano Lorenzo Spolverato che ha assistito alla scena.

