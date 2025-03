Helena Prestes, teso botta e risposta con Chiara Cainelli: "Non sono affari tuoi"

All'interno della Casa del Grande Fratello, il clima prima della finale di lunedì 31 marzo si fa sempre più teso.

La tensione è nell'aria anche tra Chiara Cainelli e Helena Prestes che, sedute attorno al tavolo, fanno scintille durante un piccolo battibecco.

Alla domanda di Chiara: "Vorresti sfidare di più Jessica o Zeudi?", Helena, quarta finalista del GF, risponde con un glaciale: "It's not of your business".

"Non è affare tuo", traduce in italiano Lorenzo Spolverato che assiste alla scena e prosegue, rivolto a Helena: "Mamma mia, quanto te la tiri amore mio".

"Era solo una domanda", si giustifica Chiara Cainelli, ma Helena non ne vuole sapere: "Non condivido neanche un pensiero della mia vita con te, perché me lo chiedi?".

"Parti prevenuta", afferma Chiara, visibilmente indispettita dall'atteggiamento della modella.

Helena Prestes

Chiara Cainelli a Helena Prestes: "Mi auguro che l'esempio del Grande Fratello non sia tu"

Chiara Cainelli, in attesa del verdetto del televoto che deciderà se sarà suo l'ultimo posto in finale, si è confronta con l'amica Zeudi Di Palma riguardo la risposta ricevuta da Helena Prestes.

Durante lo sfogo con Zeudi e Lorenzo, Chiara Cainelli ha ribadito: "Poteva dirmi in modo civile che non le andava di rispondermi".

"Non pensavo che una domanda innocua potesse scatenare questa risposta", conclude Chiara amareggiata.

