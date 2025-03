Nuovo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: "Pochi giorni e non ci vediamo più"

Sono rimasti pochi giorni alla fine dell'esperienza nella Casa del Grande Fratello e, come per ogni capitolo che si chiude, anche i finalisti del reality stanno approfittando di questo poco tempo rimasto per confrontarsi tra loro. Ma spesso i confronti diventano scontri ed è il caso di Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Nonostante i numerosi faccia a faccia, le due non riescono a trovare un punto d'incontro per risanare il loro rapporto.

Mentre Zeudi è ai fornelli in cucina, Helena la raggiunge e ne approfitta per chiederle che tipo di rapporto voglia avere con lei. L'ex Miss Italia le conferma che tra di loro non c'è alcun rapporto: "Se dobbiamo convivere, conviviamo in modo pacifico, come faccio con Lorenzo con cui non ho un rapporto. Ma la casa, spesso, ci porta a dover passare del tempo insieme".

Zeudi, però, non nasconde la simpatia che prova nei confronti della modella brasiliana: "Che mi stai simpatica e mi hai sempre fatto ridere non lo metto in dubbio. Non è che, solo perché non abbiamo un rapporto, smetto di sorriderti o di guardarti".

Helena, allora, vuole ulteriori chiarimenti sul loro rapporto, soprattutto riguardo a ciò che è accaduto dopo la sua uscita dal reality. Zeudi ammette che tra loro non c'era solo amicizia: "Io ero molto infatuata di te". La modella ribadisce di essersi sentita ferita nel vedere Zeudi con Javier: "Tu hai tutto il diritto di farlo, perché per me eri un'amica e lui non era il mio fidanzato". Zeudi, però, le dice di essersi allontanata da Javier perché era ancora infatuata da lei.

Helena ribadisce di essere sempre stata molto chiara con lei: "Ti vedo come una sorella più piccola. Ti ho baciata, ci ho provato, ma non ci ho marciato".

Dal confronto allo scontro

"Io ti ho dato della falsa", conferma Helena, mentre Zeudi ribadisce la domanda: "Quando io sono entrata in competizione con te?", a cui la modella brasiliana non risponde, facendo infuriare l'ex amica.

I toni si accendono ed Helena accusa Zeudi di voler sempre avere ragione, mentre lei vuole solo chiarire. L'ex Miss Italia, invece, si difende: "Non vuoi chiarire se vieni a parlare ma fai i monologhi, ti faccio una domanda e non mi rispondi. Ora non mi va più di parlare".

Helena accusa Zeudi di essere incoerente e l'ex Miss Italia replica: "Pochi giorni e non ci vediamo più. Io ho provato a recuperare il nostro rapporto, ma ormai non è più possibile. Non hai mai apprezzato la mia persona".

Helena Prestes e il consiglio a Zeudi

Helena Prestes e Zeudi Di Palma hanno avuto modo di parlare più volte, in questi ultimi giorni rimasti, all'interno della Casa del Grande Fratello. La modella brasiliana, durante un confronto, ha confessato a Zeudi di rivedersi in lei e le ha raccontato il suo passato: "Io a 23 anni ero molto simile a te, oggi sono diversa. Io ti vedo quando piangi e rivedo me in te. Ancora oggi sono così, ho fatto molte cose simili a te".

"Quando capirai che sarà il momento, dovrai avere il coraggio di sapere quello che vuoi. È inutile che continui a fare analisi del perché, noi vogliamo delle risposte ed è giusto, ma solo vivendo lo capirai", ha aggiunto Helena.

