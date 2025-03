I finalisti del Grande Fratello si stanno godendo gli ultimi giorni all'interno della Casa. Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma si sono lasciate andare a un momento di tristezza per la fine del reality. Oltre a vivere intense emozioni, gli inquilini rimasti in gioco sono stati protagonisti d molti scontri.

Nelle ultime settimane, si è creata tanta tensione tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. A pochi giorni dalla finale del reality, le due ex amiche si sono confrontate.

Zeudi parla con Chiara Cainelli e Jessica Morlacchi di quello che sta provando: "Sono satura e stanca. Non sono molto rilassata ma in tensione. Ho molte cose da portare a termine e ci sta a 23 anni. Ho solo un caos dentro".

Anche Helena Prestes è presente durante questa confessione e ribadisce all'ex Miss Italia il suo punto di vista: "Forse ti ho detto delle cose un po' forti, perché noi due siamo così, dirette. Anche tu mi hai detto delle cose dure, anche se poi ti dimentichi, ma siamo molto uguali. Non penso che mi devi delle scuse, rispetto a quello che pensi tu".

Helena Prestes, la riflessione su Zeudi: "A 23 anni ero come te"

Helena Prestes confessa a Zeudi Di Palma di rivedersi in lei e le racconta il suo passato: "Io a 23 anni ero molto simile a te, oggi sono diversa. Io ti vedo quando piangi e rivedo me in te. Ancora oggi sono così, ho fatto molte cose simili a te".

"Quando capirai che sarà il momento, dovrai avere il coraggio di sapere quello che vuoi. È inutile che continui a fare analisi del perché, noi vogliamo delle risposte ed è giusto, ma solo vivendo lo capirai", aggiunge Helena.

Zeudi Di Palma si sfoga con Chiara Cainelli

Dopo la semifinale del GF, Zeudi Di Palma aveva parlato con Chiara Cainelli di alcuni inquilini e si era concentra in modo particolare sul comportamento di Helena: "Lei continua a pensare che io sia una sua creazione qui dentro e che sono un riflesso della sua luce".

"Helena non pensa queste cose, altrimenti non andrebbe contro di te. Dopo che hai raggiunto la finale, lei ha capito il tuo vero valore", aveva commentato Chiara.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE