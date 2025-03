Grande Fratello, Chiara Cainelli a Zeudi Di Palma: "Helena ha capito il tuo valore"

Dopo la semifinale, andata in onda lunedì 24 marzo, i concorrenti del Grande Fratello si stanno godendo l'ultima settimana all'interno della Casa. Mentre Lorenzo non si dà pace per l'eliminazione di Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma si lasciano andare a un lungo sfogo su alcuni inquilini ancora in gioco. In particolare, Chiara si apre con l'amica sulla posizione di Helena Prestes: "Non ho bisogno di provocare, la cosa negativa è che forse io rispondo alle provocazioni. Ma se come dice lei, io l'ho provocata, perché poi viene a scusarsi? Ha la coda di paglia".

Quindi, Zeudi ricorda a Chiara i confronti avuti negli ultimi giorni di convivenza: "Shaila mi ha attaccata ed è venuta contro di me, lo stesso ha fatto Helena, e anche Lorenzo, che ha preferito il gioco al nostro rapporto".

Lo sfogo di Zeudi Di Palma: "Helena pensa io sia una sua creazione"

Durante lo sfogo, Zeudi si concentra soprattutto su Helena: "Lei continua a pensare che io sia una sua creazione qui dentro e che sono un riflesso della sua luce". Ma Chiara cerca di tranquillizzarla: "Secondo me Helena non pensa queste cose, altrimenti non andrebbe contro di te. Dopo che hai raggiunto la finale, lei ha capito il tuo vero valore". Zeudi, però, non è convinta e ribadisce che Helena le ha più volte detto di preferire un confronto con lei piuttosto che con Shaila. Ma Chiara rassicura nuovamente Zeudi: "Se dovessi arrivare io in finale, al televoto contro Mariavittoria, la prima che Helena sceglierà di sfidare sarò io".

Helena Prestes contro Zeudi Di Palma

Al termine della puntata del Grande Fratello, andata in onda il 24 marzo, Helena Prestes si era sfogata con Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti sull'atteggiamento della gieffina Zeudi Di Palma. La modella brasiliana aveva infatti criticato il comportamento dell'ex Miss Italia: "Vuole vincere. È una persona che vuole usare gli altri e se ne frega dell'amicizia. Mi ha usata, per questo io le do della falsa".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE