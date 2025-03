Le lacrime di Lorenzo Spolverato dopo l'uscita di Shaila Gatta

Dopo 24 ore dall'eliminazione di Shaila Gatta dal Grande Fratello, Lorenzo Spolverato non riesce a trattenere le lacrime nel giardino della Casa.

Mentre risuona una canzone di Ultimo, Lorenzo ripensa alle emozioni provate insieme a Shaila nella loro lunga avventura all'interno del reality.

Nel corso della giornata, Lorenzo ha parlato del percorso di Shaila insieme a Mariavittoria Minghetti: "Se fossi stata in lei, non avrei teso la mano tante volte alle persone. Si è resa conto tardi del valore che lei ha come persona".

"Io Shaila l'ho sempre vista convinta del valore che ha. Anche quando litigava con te", ha commentato Mariavittoria. "Per molti mesi ha avuto le sue sfide con Helena. Non c'entrava nulla con Zeudi", ha aggiunto Lorenzo.

Lorenzo Spolverato, le prime parole dopo l'eliminazione di Shaila

L'inquilino aveva commentato l'eliminazione di Shaila: "Io non capisco che cosa succede fuori. Si sono salvate Helena e Chiara mentre Shaila è uscita. Sono contento per Chiara perché è una mia grande amica, ma non capisco. Non credo che la relazione le possa aver messo i bastoni tra le ruote".

Considerando gli scontri degli ultimi giorni tra Zeudi, Chiara e Shaila, Mariavittoria prova a darsi una spiegazione: "Uno scontro tra titani finisce per forza con l'uscita di un grande personaggio. Sono le regole del gioco".

Lorenzo non l'esito del televoto: "Chiara è una concorrente molto forte, ma non penso che i suoi tre mesi possono battere i sei mesi di Shaila. Io non ho mai visto Shaila incoerente e non capisco perché non può vincere la sincerità. Ho sempre pensato che lei potesse meritare la finale, più di Helena".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE