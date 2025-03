Al termine della diretta della semifinale del Grande Fratello, Helena Prestes, la quarta finalista del GF, rivendica il suo punto di vista sull'atteggiamento di Zeudi Di Palma.

"Vuole vincere. È una persona che veramente voleva usare gli altri e che se ne frega dell'amicizia" dichiara Helena, criticando il comportamento dell'ex Miss Italia. E prosegue: "Mi ha usata, per questo io le do della falsa".

"Io e lei sotto al piumone abbiamo parlato di tutto", dice Helena riferendosi ai momenti in cui le due erano molto legate. "Tu sai la mia storia e poi hai fatto tutto un altro gioco", afferma l'inquilina, accusando l'ex amica.

Riflettendo sulle settimane di complicità con Zeudi, Helena confessa: "Non ha funzionato, non c'era chimica in quel bacio. Da lì ho capito che ero tanto presa da Javier".

Zeudi Di Palma contro tutti o tutti contro Zeudi?

Nelle ultime settimane, Zeudi Di Palma è stata al centro di molte discussioni all'interno della Casa del Grande Fratello. Durante la quarantunesima puntata del reality, l'ex Miss Italia è stata protagonista di ben due faccia a faccia.

Nella Mistery Room, Zeudi si è scontrata prima con Shaila Gatta e successivamente ha ricevuto molte critiche da Lorenzo Spolverato, che l'ha accusata di "giocare a carte coperte".

Non solo, un confronto tra le inquiline della Casa riguardo le incomprensioni e i litigi della settimana, ha portato anche allo scontro tra Helena Zeudi.

