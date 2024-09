Grande Fratello, le anticipazioni della prima puntata

Dallo studio rinnovato alla nuova casa, ecco cosa aspettarci dalla prima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5

Lunedì 16 settembre debutta in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Grande Fratello tra sorprese, importanti riconferme e novità assolute.

Alfonso Signorini torna come conduttore del Grande Fratello.

A guidare il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, per il sesto anno consecutivo sarà Alfonso Signorini. Al suo fianco, torna Cesara Buonamici e debutta, nel ruolo di opinionista, Beatrice Luzzi che si è classificata al secondo posto nella scorsa stagione.

Confermata anche Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Protagonisti di questa edizione saranno i nuovi concorrenti che, reclusi nella Casa, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrity o dell’attualità, altre invece ancora tutte da scoprire. Volti noti e persone comuni, in una lunga convivenza forzata, ognuno con il proprio personale vissuto da raccontare, bagaglio imprescindibile per vivere al meglio questa esperienza unica e irripetibile.

Tra le novità, l’inaugurazione del nuovissimo Villaggio di Grande Fratello, presso i Lumina Studios di Roma, che accoglierà uno studio rinnovato e una nuova e grandissima Casa che si estende su 1.750 mq.

Grande Fratello sarà visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali che prendono il via lunedì 16 e giovedì 19 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Grazie a Mediaset Infinity (sito, app, smart tv), al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram, TikTok) è possibile seguire le vicende della Casa h 24 e rimanere sempre aggiornati.

Gli autori di Grande Fratello sono Andrea Palazzo, Alfonso Signorini, Irene Ghergo, Sergio Bertolini, Raffele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Alessio Giaquinto, Clarita Ialongo, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza e Alessandro Santucci.

Il produttore esecutivo RTI è Lino Tatalo,il produttore esecutivo Endemol Shine Italy è Alessio De Luca, la regia dello studio è affidata ad Alessio Pollacci, quella della Casa a Marco Fuortes.

L’evoluzione crossmediale e interattiva di Grande Fratello è affidata alla Direzione Business Digital di RTI.

