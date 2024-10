Dopo aver giocato e scherzato insieme in piscina, la coppia formata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo affronta un momento di gelosia nella Casa del Grande Fratello.

Il coreografo sembra molto infastidito da alcuni atteggiamenti di Clayton Norcross nei confronti di Carmen Russo.

Nel giardino della Casa, Enzo Paolo Turchi parla di Clayton insieme alla moglie e Luca Calvani: "È una persona molto poco intelligente. Non posso guardare in faccia le persone e fingere. Mi dà fastidio".

"Lui tocca. Prima di tutto sottovaluta mia moglie. Cosa fa? Lascia un vecchio e ne prende un altro?", ironizza il coreografo insieme agli altri inquilini.

Carmen Russo cerca di rassicurare il marito: "Ho capito tutto amore". "Qui fanno i playboy", conclude Enzo Paolo Turchi.

La crisi di Enzo Paolo Turchi al GF: "A te non sto più bene"

Nel confessionale del GF, Enzo Paolo Turchi aveva parlato di una possibile crisi con la moglie Carmen Russo insieme ad Alfonso Signorini.

Nella Casa, Enzo Paolo, quasi in lacrime, aveva avuto un confronto con sua moglie: "Non ho mai fatto nulla di buono". Carmen Russo aveva cercato di consolarlo: "Sei un uomo meraviglioso, non ti devi fare questi problemi".

Un'altra preoccupazione di Enzo Paolo è legata al rapporto con la moglie: "A te non sto più bene" ha esclamato rivolgendosi a Carmen Russo. La donna ha cercato di spiegargli che le cose non stanno così: "Sei tu che fai questi discorsi, ma nella realtà non esistono".

