Al Grande Fratello, i due si divertono in piscina mettendo in scena delle prese di ballo per cercare di superare alcuni momenti di tensione

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo cercano di distrarsi dopo alcuni momenti di tensione e sconforto. Nella Casa del Grande Fratello, la coppia ha ritrovato un po' di serenità giocando in piscina. Accomunati dalla stessa passione per la danza, i due si sono divertiti mettendo in scena alcune prese di ballo.

Abbracciata al marito Enzo Paolo, Carmen Russo esclama: "Non mi sembra vero di essere qua". Secondo Iago Garcia, anche lui presente in quel momento in piscina, Enzo Paolo è come ringiovanito grazie alla presenza di Carmen nella Casa.

Enzo Paolo Turchi a Carmen Russo: "A te non sto più bene"

Dopo le ultime dichiarazioni di Enzo Paolo Turchi su una possibile crisi con la moglie Carmen Russo, i due hanno avuto modo di confrontarsi nella Casa per cercare di chiarirsi.

Enzo Paolo, quasi in lacrime, ha dichiarato: "Non ho mai fatto nulla di buono". Carmen Russo ha cercato di stargli vicino e consolarlo: "Sei un uomo meraviglioso, non ti devi fare questi problemi".

Un'altra preoccupazione di Enzo Paolo è legata al rapporto con la moglie: "A te non sto più bene" ha esclamato rivolgendosi a Carmen Russo. La donna ha cercato di spiegargli che le cose non stanno così: "Sei tu che fai questi discorsi, ma nella realtà non esistono".

