Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 7 all'11 luglio su Canale 5, Bahar decide di chiamare il numero trovato nel cellulare di Sarp, per scoprire chi fosse la sua amante. Subito dopo aver ritirato lo stipendio, Bahar viene derubata di tutto. Grazie alla dottoressa Jale, Bahar scopre di avere una grave forma di anemia aplastica e di doversi sottoporre a un trapianto di midollo osseo. Pentito, Enver tenta di riavvicinarsi a Bahar e ai suoi figli, chiedendole scusa per la sua assenza. Intanto, i sintomi della malattia di Bahar continuano a peggiorare, convincendo finalmente la donna ad accettare la terapia. Dopo aver trovato e letto il diario di Sirin, Enver decide di affrontarla. Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE