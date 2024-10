Enzo Paolo Turchi si sfoga con Carmen Russo nella Casa del Grande Fratello. "Io non ho mai fatto niente di buono" dice il coreografo quasi in lacrime.

La moglie, Carmen Russo, entrata anche lei nella Casa, cerca di consolarlo: "Non puoi pensare a delle cose che non esistono. Sei un uomo meraviglioso, non ti devi fare questi problemi. Non pensare al passato, all'adolescenza".

"Questo l'ho superato stando qui dentro. Sono riuscito a parlarne con qualcuno" risponde Enzo Paolo. Afferma poi di essere preoccupato sullo stato attuale del loro rapporto: "A te io non sto più bene".

Carmen Russo lo tranquillizza e cerca di aiutarlo: "Devi uscire da questo vortice di tristezza. Sei tu che fai questi discorsi, ma nella realtà non esistono".

Enzo Paolo Turchi nel confessionale: "Se a lei non sta bene un uomo così, io me ne vado da casa"

Durante la diretta del Grande Fratello del 7 ottobre, Enzo Paolo Turchi ha ricevuto una sorpresa da parte di Carmen Russo. La donna ha deciso di entrare nella Casa per convincere il marito a rimanere nel programma.

Enzo Paolo ha avuto una strana reazione nel momento in cui si è ritrovato davanti la moglie. Poco dopo, alla domanda di Alfonso Signorini su una possibile crisi tra i due, Enzo Paolo così risponde: "Prima di partire, ho avuto il sentore che Carmen fosse un po' stufa, non del nostro rapporto, ma di come agivo io. L'ho sentita fredda e distaccata".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE