Lunedì 7 ottobre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello 2024. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

La serata si apre con il "quadrilatero amoroso" di questa edizione, quello formato da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier Martinez. In particolare, Shaila spiega perché ha preso le distanze da Lorenzo: "Mi piace ma non come uomo".

Il confronto tra l'ex velina e il modello continua, coinvolgendo anche Helena che, rivolgendosi a Lorenzo dice: "Sei un bugiardo, hai giocato con me e con lei".

Nuova sorpresa per Enzo Paolo Turchi: Carmen Russo entra nella casa per convincerlo a restare, ma il coreografo confida ad Alfonso Signorini il presentimento di una crisi di coppia con la moglie. "Ho avuto il sentore che Carmen fosse un po' stufa", spiega in confessionale. Dopo aver riflettuto, Enzo Paolo comunica la sua decisione di restare nella Casa. Con lui ci sarà anche Carmen che si fermerà un paio di giorni.

I preferiti del pubblico sono Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti, che guadagnano quindi l'immunità e decidono di mandare al televoto Yulia.

I più nominati dagli inquilini della Casa sono Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi.

