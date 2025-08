La puntata dell'1 agosto di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale dell'1 agosto della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama dell'1 agosto

Ceylin spinge tutti i ragazzi, la madre e la sorella a fare una dichiarazione spontanea in centrale. Tutti danno la stessa versione dei fatti fino al momento in cui Serdar ha sparato a Osman, per dichiarare poi che il ragazzo è fuggito.

Tutti quanti, dopo la deposizione in centrale, vanno al locale di Mert dove raccontano di aver omesso l'ultima parte dei fatti avvenuti.

Ceylin assume la difesa nel caso Serdar.

Metin dice a Umut di indagare su Ayten e il bambino, ottenendo la conferma che Ayten non è la madre e che i genitori di Gorkem sono in realtà morti.

