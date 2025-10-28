Lunedì 27 ottobre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.
All'inizio della puntata Simona Ventura risponde alla domanda che tutti si stanno facendo: cosa c'è nella busta rossa consegnata ai concorrenti durante la settimana? Il contenuto riguarda un titolo di giornale sulle minacce di Valentina, compagna di Domenico D’Alterio nei confronti di Benedetta Stocchi.
Benedetta è in salone, apre la busta e legge anche un post della ragazza. Dopo aver sottolineato che per lei il rapporto con Domenico è solo una bella amicizia, Simona Ventura mostra a lei a Domenico l'intervista che ha fatto a Valentina.
A questo punto arriva il confronto diretto: Valentina entra nella Casa per confrontarsi con Benedetta. Anche Domenico entra in salone per provare a chiarire la situazione con la compagna.
Simona Ventura rimprovera Domenico per il "bacio rubato" a Valentina prima che lei uscisse nella Casa: "A noi non è piaciuto".
Arriva un annuncio importante: il Grande Fratello raddoppia e dal 30 ottobre va in onda anche il giovedì dopo La Ruota della Fortuna.
Donatella Mercoledisanto va in Mistery per raccontare la sua difficile storia. Ad attenderla una sorpresa: mamma Mimma entra nella Casa per abbracciare la figlia.
In studio tutti tifano per la coppia formata da Omer Elomari e Rasha Younes: in confessionale la casalinga, a rischio eliminazione, ammette che l'inquilino è "il più interessante".
Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes sono a rischio eliminazione. A salvarsi è Rasha.
Prima di venire eliminato dalla Casa, Matteo ha un acceso confronto con Ascanio Pacelli.
È il momento di scoprire la missione segreta di Francesco Rana, incaricato di essere "l'agente 00Rana". Ora deve sedurre Grazia Kendi, ci riuscirà?
Omer Elomari e Jonas Pepe si scontrano: alla base del loro antagonismo c'è una contesa leadership o l’aplomb di Omer?
Arriva il momento delle nomination. Gli immuni sono Anita, Ivana e Omer. Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto e Jonas Pepe, invece, vanno al televoto.