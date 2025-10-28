LA PUNTATA 28 ottobre 2025

Dal confronto tra Domenico, la sua compagna Valentina e Benedetta, a una nuova eliminazione, ecco le ultime notizie sulla puntata del GF 2025 del 27 ottobre

Lunedì 27 ottobre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5. All'inizio della puntata Simona Ventura risponde alla domanda che tutti si stanno facendo: cosa c'è nella busta rossa consegnata ai concorrenti durante la settimana? Il contenuto riguarda un titolo di giornale sulle minacce di Valentina, compagna di Domenico D’Alterio nei confronti di Benedetta Stocchi.

Simona Ventura

Grande Fratello, Domenico D'Alterio tra Benedetta e la compagna Valentina

Benedetta è in salone, apre la busta e legge anche un post della ragazza. Dopo aver sottolineato che per lei il rapporto con Domenico è solo una bella amicizia, Simona Ventura mostra a lei a Domenico l'intervista che ha fatto a Valentina. A questo punto arriva il confronto diretto: Valentina entra nella Casa per confrontarsi con Benedetta. Anche Domenico entra in salone per provare a chiarire la situazione con la compagna. Simona Ventura rimprovera Domenico per il "bacio rubato" a Valentina prima che lei uscisse nella Casa: "A noi non è piaciuto". Arriva un annuncio importante: il Grande Fratello raddoppia e dal 30 ottobre va in onda anche il giovedì dopo La Ruota della Fortuna. Grande Fratello, la storia di Donatella e la complicità tra Omer e Rasha

Le nomination del Grande Fratello del 27 ottobre