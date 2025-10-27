L'ANTICIPAZIONE 27 ottobre 2025

A Mattino Cinque va in onda una piccola anticipazione dell'intervista di Simona Ventura a Valentina, la compagna di Domenico D'Alterio, che andrà in onda nella puntata del 27 ottobre del GF

Mattino Cinque mostra un'anticipazione della puntata del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 27 ottobre in prima serata su Canale 5: Simona Ventura si è recata vicino Scampia per intervistare Valentina, la compagna di Domenico D'Alterio. Nella puntata del GF in onda lunedì 13 ottobre, Valentina aveva avuto uno scontro con il compagno Domenico D’Alterio per la sua vicinanza con Benedetta Stocchi: "Non è bello accendere la televisione e vederti sempre con lei. Io passo per la cornuta".

Simona Ventura intervista la fidanzata di Domenico D'Alterio

"Tu dici sempre qui vi divertite e non sai cosa sta succedendo fuori. Cosa sta succedendo fuori? Faccelo capire", chiede Simona Ventura durante l'intervista. "Fuori ogni giorno è un'accusa continua, foto e video di lui e Benedetta. Vengo inondata di chat o di persone che mi dicono che Domenico parlava con loro. Vengo inondata di cornuta perché lui in questo momento non mi rispetta. La gente da fuori sta aspettando le corna o il bacio", spiega Valentina nell'anticipazione mostrata.