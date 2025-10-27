Mattino Cinque mostra un'anticipazione della puntata del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 27 ottobre in prima serata su Canale 5: Simona Ventura si è recata vicino Scampia per intervistare Valentina, la compagna di Domenico D'Alterio.
Nella puntata del GF in onda lunedì 13 ottobre, Valentina aveva avuto uno scontro con il compagno Domenico D’Alterio per la sua vicinanza con Benedetta Stocchi: "Non è bello accendere la televisione e vederti sempre con lei. Io passo per la cornuta".
"Tu dici sempre qui vi divertite e non sai cosa sta succedendo fuori. Cosa sta succedendo fuori? Faccelo capire", chiede Simona Ventura durante l'intervista.
"Fuori ogni giorno è un'accusa continua, foto e video di lui e Benedetta. Vengo inondata di chat o di persone che mi dicono che Domenico parlava con loro. Vengo inondata di cornuta perché lui in questo momento non mi rispetta. La gente da fuori sta aspettando le corna o il bacio", spiega Valentina nell'anticipazione mostrata.
Simona Ventura aveva annunciato questa intervista pubblicando un post sul suo profilo Instagram: "Venerdì sono stata vicina a Scampia e ho incontrato Valentina, la compagna di Domenico. Lei è molto arrabbiata e mi ha raccontata diverse cose che non sapevo".