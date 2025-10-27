Simona Ventura

Lunedì 27 ottobre in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e anche, questa settimana, ospite d'eccezione Sonia Bruganelli.

Dopo le rivelazioni fatte nei giorni scorsi a Simona Ventura, Valentina - la compagna di Domenico - torna nella Casa per un duro confronto con Benedetta e con lo stesso Domenico.

Grande Fratello, anticipazioni stasera 27 ottobre

Questa sera si approfondirà la storia di Donatella: dietro la sua simpatia e la sua apparente leggerezza, si nasconde un passato doloroso e difficile con cui ha fatto i conti tutta la vita. Per lei una dolce sorpresa: potrà incontrare la madre.



Riflettori puntati sul rapporto tra Omer e Rasha, tra loro sta nascendo una complicità speciale?



Al televoto Matteo, Benedetta e Rasha: chi dovrà lasciare definitivamente il gioco?

