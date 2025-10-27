Durante la quinta puntata del Grande Fratello, Simona Ventura annuncia in diretta il raddoppio del reality a partire dal 30 ottobre: "Non vedo l’ora di tornare nella casa, ma adesso vi volevo dire che giovedì noi saremo ancora qui", dichiara la conduttrice, confermando il secondo appuntamento settimanale del reality di Canale 5.
"Cominciamo le due puntate settimanali. Dopo La ruota della fortuna ci siamo noi del Grande Fratello”, aggiunge Ventura prima di collegarsi nuovamente con la casa. L’annuncio segna l’avvio della nuova programmazione del Grande Fratello, che da questa settimana andrà in onda con un doppio appuntamento.