Benedetta Stocchi e Matteo Azzali

Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes sono i concorrenti in nomination. La prima a salvarsi è Rasha, mentre Matteo è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.

Matteo deve abbandonare la Casa in maniera definitiva. "Giusto, è difficile. Va bene, mi sarei sentito in colpa", sono le parole di Matteo prima di uscire dalla Casa.

