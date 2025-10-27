Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 27 ottobre, Simona Ventura annuncia il nome del concorrente eliminato dopo l'apertura di un televoto flash.
Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes sono i concorrenti in nomination. La prima a salvarsi è Rasha, mentre Matteo è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.
Matteo deve abbandonare la Casa in maniera definitiva. "Giusto, è difficile. Va bene, mi sarei sentito in colpa", sono le parole di Matteo prima di uscire dalla Casa.