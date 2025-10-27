Catalogo
IL VERDETTO28 ottobre 2025

Grande Fratello, chi è l'eliminato del 27 ottobre

Durante la quinta puntata del Grande Fratello, un concorrente deve lasciare la Casa dopo l'apertura di un televoto flash
Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 27 ottobre, Simona Ventura annuncia il nome del concorrente eliminato dopo l'apertura di un televoto flash.

Chi è stato eliminato il 27 ottobre dal Grande Fratello?

Benedetta Stocchi e Matteo AzzaliBenedetta Stocchi e Matteo Azzali

Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes sono i concorrenti in nomination. La prima a salvarsi è Rasha, mentre Matteo è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.

Matteo deve abbandonare la Casa in maniera definitiva. "Giusto, è difficile. Va bene, mi sarei sentito in colpa", sono le parole di Matteo prima di uscire dalla Casa.

