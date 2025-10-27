Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 29 ottobre in streaming su Mediaset Infinity, viene effettuata una perquisizione a casa di Ilgaz.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Il procuratore Ozcan conduce una perquisizione a casa di Ilgaz e Ceylin e trova su uno scaffale uno dei reperti archeologici del deposito.
Inoltre, non ci sono segni di effrazione, chiunque ce lo abbia messo deve aver utilizzato le chiavi. Ceylin crede si tratti di Yekta.