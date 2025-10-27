Catalogo
SERIE TV28 ottobre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 29 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da mercoledì 29 ottobre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 29 ottobre in streaming su Mediaset Infinity, viene effettuata una perquisizione a casa di Ilgaz.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 29 ottobre

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 2Yekta in una scena di Segreti di famiglia 2

Il procuratore Ozcan conduce una perquisizione a casa di Ilgaz e Ceylin e trova su uno scaffale uno dei reperti archeologici del deposito.

Inoltre, non ci sono segni di effrazione, chiunque ce lo abbia messo deve aver utilizzato le chiavi. Ceylin crede si tratti di Yekta.

